Il leader del Cremlino: "Stiamo raggiungendo gli obiettivi militari"

(LaPresse) “Durante l’operazione in Ucraina, soldati e ufficiali russi agiscono coraggiosamente, come veri eroi”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. “L’operazione speciale” in Ucraina “è condotta in accordo con i nostri programmi. Stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo”.

