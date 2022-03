L'anziana donna portata via dalla polizia durante la manifestazione a San Pietroburgo

In Russia proseguono le manifestazioni contro la guerra in Ucraina. A San Pietroburgo la manifestazione ha visto tra i partecipanti anche Yelena Osipova, sopravvissuta all’assedio di Leningrado durante la seconda guerra mondiale. L’anziana donna, 80 anni, è stata arrestata e portata via dalla polizia russa. Esponeva un cartello con la scritta: “Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un vero eroe”. Il video sta facendo il giro sui social.

