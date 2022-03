Il leader di IV contro il senatore M5S che ha votato contro le forniture militari a Kiev

(LaPresse) “L’Italia si è sempre schierata nell’alleanza atlantica, non è che si schiera da ieri. Quindi, casa nostra l’abbiamo sempre sostenuta e difesa. Ora l’importante è arrivare finalmente il prima possibile al cessate il fuoco per evitare che muoiano ancora poveri cittadini ucraini”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi. In relazione al senatore M5S Vito Petrocelli, che ieri ha votato contro il governo per le forniture militari a Kiev, Renzi ha spiegato: “Per noi Petrocelli si deve dimettere, ma non possiamo prendere provvedimenti. Lo può fare soltanto lui, perché lo Statuto del Senato non permette una sorta di mozione di sfiducia”.

