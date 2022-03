La Guida Suprema dell'Iran: "Siamo contro la guerra e la distruzione ovunque nel mondo"

(LaPresse) La Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, accusa apertamente gli Stati Uniti di essere i veri responsabili della guerra in corso in Ucraina dopo l’invasione delle truppe russe. “È l’America che ha portato l’Ucraina a questo, intromettendosi negli affari interni di quel Paese, innescando proteste contro i governi, rivoluzioni di velluto e cambi di governo”, ha dichiarato Khamenei durante un discorso televisivo trasmesso in diretta dalla televisione di Stato iraniana. “Naturalmente siamo contro la guerra e la distruzione, ovunque nel mondo. Questa è la nostra ferma posizione. Non approviamo che le persone vengano uccise e che le infrastrutture dei Paesi siano distrutte”, ha aggiunto la Guida Suprema dell’Iran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata