Un aereo parte da Tel Aviv con equipaggiamento medico, vestiti e tende

(LaPresse) – Israele invia aiuti umanitari in Ucraina. Un aereo è decollato da Tel Aviv con 100 tonnellate di materiale tra equipaggiamento medico, sistemi di purificazione dell’acqua, medicine, vestiti, tende e coperte. L’aereo atterrerà in Polonia, da dove il materiale verrà fatto arrivare in Ucraina. Il governo del premier Bennett ha più volto espresso il proprio supporto per il popolo ucraino.

