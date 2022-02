Accanto al presidente il primo ministro Denys Shmyhal e il presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk.

(LaPresse) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato una richiesta di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Andrii Sybiha, capo dell’ufficio di Zelensky, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook ufficiale che i documenti “stanno arrivando a Bruxelles”. Nelle fotografie e nei video diffusi a proposito della firma, a fianco di Zelensky si vedono il primo ministro Denys Shmyhal e il presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk.

