Donne e bambini passano la notte a terra: hanno lasciato le proprie case che rischiano di essere colpite

(LaPresse) I cittadini di Mariupol si sono nascosti in una palestra per sfuggire ai combattimenti che infuriano nella città ucraina. Famiglie con bambini piccolissimi hanno allestito letti sul pavimento, con coperte e sacchi a pelo. Il timore è che i razzi possano colpire palazzi civili. La gente ha portato con sè vestiti e cibo nella speranza che arrivi presto una tregua tra Kiev e Mosca. “Mi siedo e prego affinché questi negoziati si concludano con successo, in modo che raggiungano un accordo per porre fine al massacro e quindi non ci sia più guerra”, ha detto uno degli ucraini nel rifugio.

