Quinto giorno di guerra. Il presidente Zelensky parla con Johnson: "Ore cruciali". Crolla il rublo: -30% sul dollaro

Nel quinto giorno dall’invasione russa in Ucraina c’è un barlume di speranza per una tregua. Sono in programma oggi dei negoziati tra una delegazione di Kiev e una Mosca. Il vertice si terrà al confine tra Ucraina e Bielorussia al punto di controllo Alexandrovka-Vilchha. Il Cremlino si è detto disponibile a trattare senza prerequisiti né ultimatum, ma intanto dispone l’allerta nucleare. Nella notte ancora esplosioni a Kiev e Kharkiv, oggi si riunisce nuovamente il Consiglio di sicurezza dell’Onu, dopo che Putin ha allertato il sistema difensivo nucleare. Secondo l’ultimo bilancio fornito dal ministero dell’Interno ucraino sono 352 le vittime civili in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, 14 delle quali sono bambini. Altre 1.684 persone, tra cui 116 bambini, sono rimaste ferite.

6.58 Attacco a Chernihiv, razzo colpisce asilo. Nessuna vittima

Una pioggia di proiettili si è abbattuta per tutta la notte sulla città di Chernihiv, in Ucraina. L’assalto da parte dell’artiglieria russa è iniziato attorno alle 2 di notte, stando a quanto riporta il servizio di emergenza statale ucraino. Alcuni razzi avrebbero colpito un asilo, provocando un incendio, oltre che un negozio in un mercato centrale e un condominio residenziale di cinque piani. Non si registrano vittime, il bilancio è di una donna rimasta leggermente ferita.

6.48 Rublo crolla del 30% dopo nuove sanzioni alla Russia

Il rublo è crollato del 30% nel cambio con il dollaro dopo le nuove sanzioni annunciate dai paesi occidentali contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Il nuovo minimo storico per la valuta russa arriva dopo che ad alcune banche del paese è stato vietato l’utilizzo del sistema di pagamento internazionale Swift.

6.41 Telefonata Zelensky-Von der Leyen, discusso adesione paese all’Ue

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Layen in cui si è parlato “di decisioni concrete per il rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina, di assistenza macrofinanziaria e dell’adesione all’Ue”. Lo rivela lo stesso Zelensky in un tweet, che sempre attraverso i social ha fatto sapere di aver parlato con il primo ministro britannico Boris Johnson e con il presidente polacco Andrzej Duda “dell’attuale situazione” e di aver “concordato ulteriori passi avanti congiunti per contrastare l’aggressore – spiega Zelensky – Coalizione contro la guerra in azione!”.

6.00. Bielorussia potrebbe affiancare truppe russe nell’invasione

La Bielorussia potrebbe affiancare le truppe russe che hanno invaso l’Ucraina nei giorni scorsi. Lo afferma un alto funzionario dell’intelligence statunitense. Finora la Bielorussia si è limitata a fornire sostegno bellico alla Russia, senza prender direttamente parte al conflitto. L’eventuale intervento della Bielorussia è legato all’esito dei colloqui tra Russia e Ucraina previsti in queste ore.

01.25 Telefonata Zelensky-Johnson

Il presidente ucraino Zelensky riferisce su Twitter di aver avuto conversazioni telefoniche col primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente polacco Duda. “Abbiamo concordato su ulteriori passi congiunti per contrastare l’aggressore. Coalizione anti-guerra in azione!”, si legge nel post.

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

