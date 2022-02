Sirene d'allarme a Rivne e Lutsk nel nord-ovest. Accordo tra gli alleati per paralizzare gli asset della banca centrale russa. Oggi summit dei ministri esteri Ue in videoconferenza

Quarta notte di combattimenti in Ucraina, con il cielo di Kiev illuminato dalle esplosioni andate avanti ininterrottamente. La capitale ucraina resiste all’invasione russa mentre Mosca sta facendo entrare nel Paese altri carri armati e lanciarazzi. Pesanti i bombardamenti a Kharkiv dove nella notte è stato colpito un palazzo di nove piani uccidendo una donna. Distrutto un gasdotto. Secondo l’Onu da inizio conflitto sono 64 i civili uccisi mentre il governo di Kiev sostiene che siano oltre 200. Accordo tra Usa, Ue, Gb e Canada per escludere dal sistema Swift alcune banche russe, previste sanzioni anche contro la Banca centrale del Cremlino. Attesa oggi per il summit dei ministri esteri Ue in videoconferenza.

7h38 Ucraina: Swift, ci stiamo preparando a mettere in atto sanzioni

“Ci stiamo impegnando con le autorità europee per comprendere i dettagli delle entità che saranno soggette alle nuove misure e ci stiamo preparando a rispettare le istruzioni legali”. È quanto si legge in una nota di Swift, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, riportata dal Guardian. Swift ha espresso, secondo i media, la propria disponibilità ad attuare la decisione presa da Usa, Gb, Europa e Canada, sulle nuove sanzioni contro la Russia.

7h05 Carri armati russi entrano a Kharkiv

Una lunga colonna di carri armati e blindati russi sono entrati a Kharkiv. Nelle scorse ore la Cnn aveva dato notizia che il convoglio era entrato in Ucraina proveniendo da Belgorod.

6h45 Ucraina: ministro Difesa, resistiamo da 72 ore contro i russi

“72 ore di resistenza! Il mondo non ci credeva. Il mondo dubitava. Ma non ci siamo limitati a resistere, continuiamo con sicurezza a combattere contro l’occupante russo! Abbiamo mostrato al mondo: non aver paura della Russia, sii forte e respingila! Il sostegno all’Ucraina deve essere più forte! La vostra sicurezza dipende da noi!”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world – don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

6h30 Sirene d’allarme a Rivne e Lutsk nel nord-ovest

Secondo la Bbc le sirene d’allarme hanno risuonato a Rivne e Lutsk, due città nel nord-ovest dell’Ucraina, poco prima delle 6 di mattina ora locale. I cittadini sono stati invitati a raggiungere un rifugio.

6h20 Colpito deposito petrolifero alle porte di Kiev: paura per i fumi tossici

Colpito dai bombardamenti un deposito petrolifero a Vasylkiv, alle porte di Kiev. Secondo le autorità cittadine l’incendio sprigiona fui tossici: invitati i cittadini che non si trovano già nei rifugi a chiudere le finestre e a non uscire. L’incendio visibe anche dalla capitale, a 40 km di distanza. 3h30 Colpito palazzo a Kharkiv, morta una donna Un missile russo ha colpito una palazzo di nove piani a Kharkiv. A dirlo sono i media ucraini secondo cui una donna è morta e altre 20 persone sono state evacuate. Altri 60 residenti nel palazzo si erano rifugiati nello scantinato e nessuno di loro è rimasto ferito. 2h40 Trump: “Con me non sarebbe mai successo. Putin sta suonando Biden come un tamburo” Torna a parlare Donald Trump secondo cui se fosse ancora presidente “questo non sarebbe accaduto”. Dal palco della Conservative Political Action Conference, a Orlando in Florida, la sua presidenza è stata la sola, nel 21esimo secolo, durante la quale la Russia non ha invaso un altro Paese. “Con Bush, la Russia invase la Georgia, con Obama, la Russia invase la Crimea. Con Biden, la Russia ha invaso l’Ucraina”, ha detto l’ex inquilino della Casa Bianca. “Ieri i giornalisti mi hanno chiesto se pensassi che il presidente Putin fosse intelligente. Ho detto che ovviamente è intelligente” ha affermato Trump nel suo discorso in cui ha poi aggiunto: “Il problema non è che Putin è intelligente – e ovviamente è intelligente -, è che i nostri leader sono stupidi”. Secondo il repubblicano Putin “sta suonando Biden come un tamburo e non è bello da vedere”. 2h08 Russia chiude spazio aereo a Paesi baltici e Slovenia La Russia ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei provenienti da Lituania, Lettonia, Estonia e Slovenia. La decisione arriva mentre i rapporti di Mosca con l’Occidente scendono a nuovi minimi dopo l’invasione dell’Ucraina. L’agenzia dell’aviazione statale russa, Rosaviatsiya, ha annunciato che la misura è stata adottata come rappresaglia per le quattro nazioni che hanno chiuso il loro spazio aereo per gli aerei russi. L’agenzia ha anche riferito di aver chiuso lo spazio aereo russo per gli aerei provenienti da Romania, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca in risposta al fatto che hanno fatto lo stesso.

1h50 Onu, uccisi almeno 64 civili dall’inizio del conflitto

Sono almeno 64 i civili uccisi e 240 quelli rimasti feriti in Ucraina da giovedì, scorso, giorno in cui ha avuto inizio l’invasione russa. A riferirlo è l’Onu aggiungendo che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto.

