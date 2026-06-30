Gonçalo Ramos al Milan, è ufficiale l’arrivo del portoghese del Psg

E’ ufficiale l’acquisto da parte del Milan dell’attaccante portoghese Gonçalo Ramos, prelevato dal Paris Saint-Germain a “titolo definitivo”. Il giocatore “ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031“. Lo comunica la società milanese in una nota. Nato a Olhao il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all’esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23.

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Nell’estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due Champions League, una Supercoppa e una Coppa Intercontinentale, segnando 45 gol in 131 presenze. Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo e conquista la Nations League

Gonçalo Ramos rejoint l'AC Milan.



Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligue des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif.



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La lettera d’addio al Psg

Con un lungo post sui social, Ramos ha voluto salutare il Psg e i suoi tifosi:

“Oggi volge al termine uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò per sempre nel cuore. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo conquistato due titoli in Champions League e numerosi altri trofei, e abbiamo condiviso momenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura. Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria insieme a noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ogni nostro successo. Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG rimarrà sempre una casa per me e sarò orgoglioso di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia.

Grazie di tutto.

Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia” ha concluso il neo acquisto del Milan.