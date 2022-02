Allestite decine di tende al confine, la Croce Rossa offre cibo e riparo

(LaPresse) Prosegue l’esodo di migliaia di ucraini, in fuga dal loro Paese dopo l’invasione delle truppe russe. Centinaia di persone in fuga hanno attraversato il confine e sono giunte nella vicina Romania. Decine di tende sono state allestite, con i rifugiati che hanno ricevuto cibo e ospitalità dalla Croce Rossa. Il filmato girato dall’Associated Press mostra forti nevicate nella zona e molte persone che attraversano il confine a piedi. Una rifugiata ha detto di essere “molto grata” per l’aiuto ricevuto durante il suo viaggio, aggiungendo di essere “al sicuro ora”.

