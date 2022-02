Il ministro degli Esteri in Algeria: "Impegnati a sostenere sanzioni efficaci e incisive"

(LaPresse) “Continueremo con tutti i partner G7 a sostenere il governo ucraino economicamente e militarmente. In ambito Ue ci siamo impegnati nel sostenere sanzioni efficaci e incisive contro il governo russo, siamo pronti a fare di più d’intesa con partner europei e atlantici”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ad Algeri. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

