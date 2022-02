Sott'acqua migliaia di abitazioni: l'ultima inondazione disastrosa nel 2011

(LaPresse) Le violente pioggie cadute in Australia hanno mandato sott’acqua diverse zone di Brisbane, provocando inondazioni e uccidendo almeno otto persone. Domenica il bilancio era di sei vittime. L’ultima persona deceduta, secondo le autoirtà, è un 50enne finito con l’auto in mezzo a un fiume d’acqua. Si tratta delle peggiori inondazioni nella zona dal 2011, quando la città di 2,6 milioni di persone fu colpita da un maltempo descritto come un evento che accade “una volta in un secolo”. Più di 10 mila le proprietà sott’acqua in questi giorni, 2400 abitazioni.

