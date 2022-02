Budapest apre la frontiera ai rifugiati spaventati dal conflitto con la Russia

(LaPresse) – Cittadini ucraini in fuga dal conflitto con la Russia attraversano il confine con l’Ungheria dalla regione occidentale del paese. Sebbene l’area della Transcarpazia al momento non sia coinvolta nelle ostilità molti ucraini preferiscono lasciare il paese, passando la frontiera a piedi o in bicicletta. Il governo ungherese mercoledì ha annunciato che accoglierà tutti i profughi in arrivo dall’Ucraina.

