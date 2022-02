Il premier: "Avevamo appuntamento alle 9.30 ma non era disponibile". La risposta piccata su Twitter del presidente ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto con un tweet polemico a Mario Draghi, che alla Camera aveva riferito di non essere riuscito a parlare con il capo dello stato di Kiev al telefono. “Oggi alle 10:30 all’entrata di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare l’agenda di guerra per parlare con Mario Draghi in un momento specifico. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”, ha scritto Zelensky.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I’ll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022