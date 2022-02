Carrarmati nel distretto a 10 km dal cuore della Capitale

(LaPresse) “Le forze russe sono entrate nel distretto di Obolon a Kiev, dove l’esercito ucraino le sta attualmente combattendo”. Lo riporta il Kyiv Post su Twitter aggiungendo che il ministero della Difesa “chiede ai residenti di non uscire di casa e di preparare molotov”. Il distretto di Obolon si trova a circa 10 km dal centro della capitale ucraina.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata