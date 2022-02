Il presidente degli Stati Uniti: "Autorizzo ulteriori forti sanzioni e nuove limitazioni"

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è intervenuto dalla Casa Bianca sull’invasione della Russia in Ucraina. “Senza alcuna prova, abbiamo assistito a una flagrante violazione del diritto internazionale e al tentativo di creare unilateralmente due nuove cosiddette repubbliche sul territorio sovrano ucraino. E proprio nel momento in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si stava incontrando per difendere la sovranità dell’Ucraina Dopo l’invasione, Putin ha dichiarato guerra. In pochi istanti, attacchi missilistici hanno colpito città storiche in tutta l’Ucraina. Poi sono arrivati i raid aerei, seguiti dall’arrivo di carri armati e truppe. Siamo stati trasparenti con il mondo. Abbiamo condiviso prove declassificate sui piani e attacchi informatici della Russia e falsi pretesti in modo che non ci potesse essere confusione o insabbiamento su ciò che stava facendo Putin. Putin è l’aggressore. Putin ha scelto questa guerra e ora lui e il suo Paese ne sopporteranno le conseguenze“, ha dichiarato Biden. “Oggi autorizzo ulteriori forti sanzioni e nuove limitazioni su ciò che può essere esportato in Russia. Ciò imporrà gravi costi all’economia russa, sia nell’immediato che nel tempo. Abbiamo appositamente progettato queste sanzioni per massimizzare l’impatto a lungo termine sulla Russia e per ridurre al minimo l’impatto sugli Stati Uniti e sui nostri alleati”, ha concluso Biden.

