La grande fuga da Kiev, ingorghi e lunghe file di auto per fuggire dalla capitale. Corsa al prelievo di contanti

10h05 – Esercito ucraino: uccisi 50 soldati russi e distrutti sei aerei nell’Est

Circa 50 soldati russi sono stati uccisi e sei aerei distrutti nell’Est del paese. Lo riferisce l’esercito ucraino che in precedenza aveva affermato di aver abbattuto cinque aerei militari russi nella regione. Lo riporta Sky News.

09h54 – Farnesina convoca l’ambasciatore russo

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina su istruzioni del Ministro Luigi Di Maio l’Ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov. Lo rende noto il ministero degli Esteri. L’Ambasciatore Sequi ha espresso al diplomatico russo la ferma condanna del Governo italiano per la gravissima, ingiustificata e non provocata aggressione di Mosca ai danni dell’Ucraina, che costituisce una chiara e netta violazione del diritto internazionale.

09h46 – Il Presidente ucraino Zelensky: infliggere massime perdite ai russi

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dato l’ordine di infliggere “il massimo delle perdite” alle forze militari russe che hanno attaccato il paese. Lo riferisce il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny.

09h45 – UE, Borrell: l’Unione Europea reagirà in modo forte

“L’Unione europea, insieme a partner transatlantici e affini, ha compiuto sforzi senza precedenti per raggiungere una soluzione diplomatica alla crisi di sicurezza causata dalla Russia, ma la Russia non ha ricambiato questi sforzi e ha invece optato unilateralmente per una grave e premeditata escalation che conduce a guerra”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in una dichiarazione alla stampa assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“Il presidente Putin deve fermare questa aggressione insensata. Oggi i nostri pensieri sono con il popolo ucraino. Saremo al loro fianco”, ha aggiunto.

“L’Unione europea risponderà nel modo più forte possibile. Il presidente del Consiglio europeo Michel, ha convocato una riunione del Consiglio europeo questa sera. E saranno d’accordo e forniranno una guida politica per adottare il pacchetto più forte, il pacchetto di sanzioni più severo che abbiamo mai implementato”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in una dichiarazione alla stampa assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“In qualità di Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, mi metterò in contatto con i nostri partner in tutto il mondo per garantire che la comunità internazionale coglierà appieno la gravità del momento e per chiedere con forza e unita alla Russia di cessare immediatamente questo comportamento intollerabile”, ha aggiunto.

09h28 – Fonti: ingorghi a Kiev, residenti tentano di lasciare capitale

Lunghe file di auto incolonnate si sono formate a Kiev, dopo l’annuncio dell’invasione russa. Dalle foto riportate dalle agenzie russe, si vedono ingorghi di veicoli, mentre i residenti tentanto di lasciare la capitale ucraina.

09h08 – Palazzo Chigi: convocato Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica

E’ stata convocata alle ore 10.00 a Palazzo Chigi una riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

08h50 – Novaja Gazeta: l’annuncio dell’attacco registrato da Putin lunedì

Il giornale russo Novaja Gazeta, voce critica nei confronti del presidente Vladimir Putin, ha detto che il messaggio con cui è stato annunciato l’attacco è stato registrato nella giornata di lunedì. Novaja Gazeta ha spiegato di aver scoperto tramite i metadati del file caricato sul sito del Cremlino che la sua creazione risale alle ore 19 del giorno 21 febbraio.

08h44 – UE, Von der Leyen: condanna ferma del barbaro attacco, Putin riporta la guerra in Europa

“Questa mattina presto, le forze russe hanno invaso l’Ucraina, un Paese libero e sovrano. Ancora una volta, nel centro dell’Europa, donne, uomini e bambini innocenti muoiono o temono per la loro vita. Condanniamo questo barbaro attacco e gli argomenti cinici usati per giustificarlo”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa. “Il presidente Putin è responsabile di riportare la guerra in Europa. In queste ore buie, l’Unione europea è unita all’Ucraina e al suo popolo. Quello che stiamo affrontando è un atto di aggressione senza precedenti da parte della leadership russa contro un paese sovrano e indipendente”, ha aggiunto.

08h35 – Polizia ucraina: almeno 7 morti in bombardamenti russi

Almeno sette persone sono morte nei bombardamenti delle forze russe. Lo riferisce la polizia ucraina, citata da Bbc. Stando a quanto riferito da alcuni funzionari un attacco a un’unità militare a Podilsk, fuori Odessa, ha causato la morte di sei persone e il ferimento di sette. Un’altra persona è morta nella città di Mariupol. Diciannove persone risultano scomparse.

08h34 – Di Maio convoca riunione urgente, in collegamento ambasciatore Kiev

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha convocato all’unita di crisi della Farnesina una riunione urgente di coordinamento, in video call partecipa anche l’ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.

8h31 – Il Premier britannico Boris Johnson presiede riunione emergenza Cobra

Il premier britannico, Boris Johnson, a breve presiederà una riunione di emergenza del governo Cobra per discutere della risposta del Regno Unito “agli orribili attacchi” in Ucraina. Lo riferisce Downing Street. Il primo ministro poi parlerà alla Camera dei Comuni più tardi.

08h01 – Nato, Stoltenberg convoca riunione ambasciatori. “Proteggeremo alleati”

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha convocato una riunione degli ambasciatori della dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord per in merito alla situazione in Ucraina, paese che confina con diversi membri della Nato. L’incontro di questa mattina “affronterà la situazione in Ucraina e le conseguenze dell’attacco non provocato della Russia”.

