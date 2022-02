Manifestazioni in una cinquantina di città

(LaPresse) Circa 400 persone si sono ritrovate a Mosca e oltre cento a San Pietroburgo per manifestare contro l’offensiva militare russa in Ucraina. Manifestazioni in una cinquantina di città in Russia, cartelli con le scritte ‘Not war’. Sarebbero oltre 1600 i fermi durante le manifestazioni.

