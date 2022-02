L'Alto rappresentante per la politica estera Ue: "Presenterò sanzioni per la Russia al momento opportuno"

(LaPresse) “Qualunque sia il formato, qualunque modo di parlare e sedersi al tavolo e cercare di evitare la guerra è assolutamente necessario e sosterremo tutto ciò che possa rendere le conversazioni diplomatiche il modo migliore, l’unico modo, per cercare una soluzione alla crisi“. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles. “A proposito di sanzioni alla Russia, i ministri continueranno a monitorare la situazione, in pratica il lavoro è fatto. Il lavoro è fatto, siamo pronti. Convocherò una riunione straordinaria fuori dal Consiglio Affari Esteri e presenterò le sanzioni al momento opportuno”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea.

