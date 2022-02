Oltre 61mila profughi sono giunti in Russia dal Donbass

Non si allenta la tensione in Ucraina. Il presidente francese Macron prova un’ultima mediazione e dopo lunghi colloqui con Putin ha annunciato l’incontro tra il capo del Cremlino e il capo della Casa Bianca Joe Biden per tentare di evitare la guerra: un annuncio presto smentito dal portavoce di Putin. Il presidente ucraino Zelensky, parlando anch’egli con Macron, si è detto favorevole all’introduzione immediata di una tregua. L’intellingence Usa però parla di ordine già partito da Mosca per l’invasione. Intanto nelle repubbliche separatiste del Donbass proseguono le violazione del cessate il fuoco. Nella notte una forte esplosione ha scosso Donetsk.

Oltre 61mila rifugiati Donbass arrivati in Russia

Più di 61.000 residenti delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk hanno attraversato il confine con la Federazione Russa. Lo ha detto Alexander Chupriyan, capo ad interim del Ministero per le situazioni di emergenza della Federazione Russa. Lo riporta l’agenzia russa Interfax. Il 18 febbraio le autorità della DPR e della LPR hanno organizzato la partenza della popolazione verso la Russia a causa dell’aggravarsi del conflitto armato. I rifugiati sono accolti dalla regione di Rostov. Le autorità regionali hanno dichiarato lo stato di emergenza. Secondo gli ultimi dati, nella regione di Rostov si stanno preparando fino a 20.000 posti per i rifugiati nei centri di accoglienza temporanea.

Vertice Putin-Biden a rischio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin hanno concordato in linea di principio un vertice sull’Ucraina. L’ufficio del presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che entrambi i leader hanno accettato la proposta francese di tenere un vertice sulla “sicurezza e stabilità strategica in Europa”. La Casa Bianca ha dichiarato che Biden aveva accettato l’incontro “in linea di principio” ma solo “se non si è verificata un’invasione”. Il vertice però “non è ancora in programma”. Lo ha comunicato il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov in un briefing, secondo cui il Cremlino non ha ancora piani specifici al riguardo. Al momento, sono previsti colloqui solo tra il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Anthony Blinken. In precedenza era stato riferito che avrebbero potuto incontrarsi in Europa il 24 febbraio. “Lavrov potrebbe incontrare il suo collega americano questa settimana. Inoltre, non escludiamo contatti tra i ministri di Russia e Francia”, ha aggiunto Peskov.

Nel Donbass inizia mobilitazione volontaria uomini over 55

Il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (LPR) Leonid Pasechnilk ha firmato un decreto sulla mobilitazione volontaria degli uomini di età superiore ai 55 anni. “Uomini anziani sopra i 55 anni possono arruolarsi volontariamente”, si legge nel documento. Il decreto è entrato in vigore al momento della firma. Il 18 febbraio, i capi della LPR e della DPR, Leonid Pasechnik e Denis Pushilin, hanno annunciato l’evacuazione dei residenti delle repubbliche in Russia, adducendo la crescente minaccia di ostilità. Il 19 febbraio è stata ordinata una mobilitazione generale nelle repubbliche del Donbass.

Ue: al via Consiglio Esteri

Al via a Bruxelles il Consiglio Affari Esteri, presieduto dall’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, a cui prenderà parte anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Durante la colazione, i ministri degli Affari esteri dell’Ue terranno uno scambio informale con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Il Consiglio discuterà quindi gli ultimi sviluppi della formazione militare russa intorno all’Ucraina e terrà una discussione sulla situazione della sicurezza europea. Anche la situazione in Bielorussia può essere affrontata. Il Consiglio Affari esteri procederà quindi a uno scambio di opinioni sulla diplomazia climatica dell’Ue e dovrebbe approvare conclusioni in merito.

Sul tavolo non solo la crisi ucraina

I ministri passeranno quindi agli ultimi sviluppi in Bosnia ed Erzegovina e discuteranno gli sviluppi politici in tale paese, comprese le mosse secessioniste della Republika Srpska e il boicottaggio delle istituzioni statali, nonché i colloqui in corso sulla riforma costituzionale ed elettorale. Nell’ambito dell’attualità, il Consiglio sarà informato della situazione in Mali. La riunione del Consiglio si concluderà con un’esercitazione informatica organizzata dall’Alto rappresentante, insieme alla Presidenza francese del Consiglio dell’Ue. A margine del Consiglio Affari esteri, si terrà il 26° Consiglio congiunto Ue-Ccg (Consiglio di cooperazione del Golfo) e la riunione ministeriale.

