Soccorritori al lavoro tra i rottami dei camion bruciati

(LaPresse) Sono ancora dieci i dispersi del traghetto Euroferry Olympia, della Grimaldi Lines, andato in fiamme al largo dell’isola di Corfù la mattina di venerdì 18 febbraio mentre si stava dirgendo verso Brindisi. I soccorritori dei Vigili del Fuoco hanno ampliato le richerche all’interno della nave di 183 metri dopo aver contenuto l’incendio. Il corpo di un greco è stato ritrovato all’interno della nave domenica 20 febbraio, mentre 281 persone sono state tratte in salvo. Un uomo è riuscito a liberarsi e a raggiungere il ponte della nave dopo essere rimasto intrappolato per più di due giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata