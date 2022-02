Per la prima volta da quasi due anni il governo ha revocato le restrizioni ai viaggi

(LaPresse) L’Australia riapre le frontiere ai turisti internazionali e ai viaggiatori d’affari: per la prima volta da quasi due anni il governo ha infatti revocato gran parte delle restrizioni legate ai viaggi, introdotte per contenere la pandemia di Covid. Il primo ministro Scott Morrison ha riferito che, nelle prime 24 ore dalla riapertura del confine, 1,2 milioni di persone erano in possesso del visto per entrare in Australia ed erano attesi 56 voli internazionali. “È una giornata molto entusiasmante”, ha commentato il capo del governo. L’Australia ha imposto alcune delle restrizioni di viaggio più severe al mondo ai suoi cittadini, ai residenti e a chi deve viaggiare anche per lavoro, nel marzo 2020, per impedire loro di diffondere il Covid.

Le ferree regole anti Covid australiane hanno colpito anche personalità importanti: il tennista serbo Novak Djokovic è stato respinto dalle autorità australiane perché non vaccinato e non ha potuto partecipare agli Australian Open, nonostante abbia avviato anche una battaglia legale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata