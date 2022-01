Così il primo ministro Scott Morrison sul via libera concesso al serbo per giocare gli Australian Open anche se non vaccinato

“Non ci sono regole speciali per Novak Djokovic”. Così il primo ministro australiano Scott Morrison ha parlato del caso relativo al campione serbo che ha ottenuto un’esenzione per entrare nel Paese anche se non vaccinato e per prendere parte agli Australian Open, primo slam della stagione. “Le esenzioni mediche gli sono state fornite per salire sull’aereo, ma il tutto dovrà essere confermato quando arriverà in Australia per entrare. Non sarà trattato diversamente da chiunque altro”, ha continuato Morrison.

