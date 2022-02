Manifestazione davanti al Parlamento: centinaia di auto bloccano le strade

Nuova manifestazione davanti al Parlamento di Wellington, in Nuova Zelanda, contro la campagna vaccinale anti-Covid. Le proteste, alla seconda settimana, sono state ispirate dalle manifestazioni del Freedom Convoy in Canada. La gente si è accampata intorno al parco del Parlamento e automobili, furgoni e motociclette hanno bloccato le strade che circondano gli edifici. Alcuni veicoli sono stati infine spostati dalle autorità, ma circa 800 rimangono parcheggiati illegalmente. La Nuova Zelanda ha imposto che alcuni lavoratori vengano vaccinati contro il COVID-19, inclusi insegnanti, medici, infermieri, polizia e personale militare. È inoltre necessario un Super Green Pass per entrare nella maggior parte dei negozi e dei ristoranti. La polizia di Wellington ha affermato che c’è stato un aumento del numero di persone che hanno partecipato a questa nuova protesta.

