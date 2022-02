Secondo i primi dati, il maltempo che ha colpito la regione ha provocato la morte di quattro persone

(LaPresse) Un’ondata altissima ha colpito un traghetto per pendolari in Germania, distruggendo i finestrini. Il momento è stato ripreso dalle telecamere: una persona è rimasta ferita. Il traghetto era sul fiume, diretto all’Airbus factory di Amburgo, quando è stato colpito dall’onda. Le onde sono state particolarmente violente, considerato che il Paese è colpito in questi giorni da una tempesta. Secondo i primi dati, il maltempo che ha colpito la regione ha provocato la morte di quattro persone e provocato blackout di corrente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata