Previsti venti fino a 150 km/h sulle coste, tempesta anche in Germania

(LaPresse) Nei prossimi giorni il Nord Europa potrebbe essere colpito da diverse tempeste, anche molto violente. L’allarme dei meteorologi riguarda soprattutto la Gran Bretagna, dove è attesa la tempesta Eunice, mentre in Germania è in arrivo – e ha già provocato danni – la tempesta Zeynep. I venti di Eunice potrebbero raggiungere i 150 km/h sulla costa e i 130 nell’interno: le autorità hanno annunciato che andare in giro potrebbe essere molto pericoloso per via di eventuali detriti volanti.

