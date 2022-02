Mosca commenta: "L'aggravamento della situazione è solo nella mente di politici e media occidentali"

Bilaterale oggi a Mosca tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’omologo russo Sergey Lavrov. Al centro del colloquio la crisi ucraina. “Voglio dirti che rispetto alle tensioni al confine orientale dell’Ucraina, tra Ucraina e Russia, l’Italia è sempre stata in prima fila per una soluzione diplomatica, e si può contare sull’Italia per raggiungere una soluzione diplomatica” ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’omologo russo Sergey Lavrov. “L’aggravamento della situazione intorno all’Ucraina si sta sviluppando solo nelle menti dei politici e dei media in Occidente, le domande sul suo superamento dovrebbero essere rivolte a loro” ha spiegato Lavrov.

Di Maio ha spiegato che “i colloqui tra Draghi e Putin hanno rappresentato un importante scambio e dialogo che sicuramente potrà favorire anche i nostri rispettivi alleati”. “Stiamo lavorando per una soluzione diplomatica” alla crisi ucraina, che “significa evitare le sanzioni” contro Mosca, “ed è anche questo il motivo della mia visita” a Mosca, ha detto il ministro degli Esteri italiano.

Il rapporto con gli Usa nella crisi ucraina

“Oggi invieremo la risposta agli Usa” riguardo alle garanzie di sucrezza “e la risposta sarà pubblica” ha detto Lavrov.

La crisi ucraina sta provocando problemi anche relativi al costo del gas negli Stati Uniti: una grafica di Associated Press realizzata il 16 febbraio 2022 mostra il costo del gas negli ultimi 5 anni, con un forte incremento negli ultimi mesi per via della tensione con la Russia sull’Ucraina. Source: U.S. Energy Information Administration

