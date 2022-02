Le due imbarcazioni partecipano a esercitazioni nel Mar Nero

(LaPresse) – Due navi da guerra russe sono arrivate venerdì nel porto di Sebastopoli in Crimea dopo un mese passato a navigare tra l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. La Georgiy Pobedonosets e la Pyotr Morgunov sono giunte in Crimea per prendere parte a esercitazioni nel Mar Nero, annunciate da Mosca, che hanno suscitato le proteste dell’Ucraina. Gli Stati Uniti e la Nato hanno espresso preoccupazioni per una possibile invasione russa in Ucraina, dopo che Mosca ha ammassato truppe al confine. Il Cremlino sostiene di volersi tutelare da un allargamento della Nato ad est ma ha smentito l’intenzione di voler attaccare.

