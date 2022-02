Lunghissima la fila di mezzi in Michigan sul Blue Water Bridge verso il confine canadese

(LaPresse) Continua la protesta dei camionisti no green pass in Canada che stanno bloccando il ponte Ambassador Bridge tra Detroit, nello stato americano del Michigan, e Windsor, in quello canadese dell’Ontario. Tanti autisti Usa si sono riversati verso il Blue Water Bridge a Port Huron, sempre nello stato del Michigan creando incolonnamenti lunghissimi con attese di oltre 4 ore per entrare in territorio canadese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata