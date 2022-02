Il premier britannico alla Nato a Bruxelles: "Invieremo ulteriori aiuti militari"

(LaPresse) – Il premier britannico, Boris Johnson, in conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato di Ucraina, sottolineando il sostegno di Londra all’Alleanza Atalntica in termini militari. “L’impegno del Regno Unito per la sicurezza europea è incondizionato e irremovibile, oggi ho concordato con il segretario generale un pacchetto di supporto per rafforzare ulteriormente la nostra sicurezza collettiva, inviando soldati, aerei e navi per difendere la Nato da nord a sud”, ha affermato Johnson.

