Il nido a circa 44 metri da terra si trova vicino al lago Big Bear

(LaPresse) Dovrebbero schiudersi per la fine di febbraio le due uova di aquila di mare testabianca che una coppia di esemplari sta curando con grande attenzione vicino al lago Big Bear, nelle montagne della California meridionale. Il nido si trova su un pino a 44 metri da terra. A documentare la straordinaria covata le immagini in streaming di Friends of Big Bear Valley. Il primo uovo è stato deposto il 22 gennaio, il secondo, tre giorni dopo. L’anno scorso la stessa coppia aveva deposto altre due uova, ma nessuno dei due pulcini è sopravvissuto.

