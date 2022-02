L'incidente in Perù, 33 i feriti

(LaPresse) Un bus è caduto in una scarpata in una zona delle Ande in Perù, provocando la morte di almeno 20 persone e il ferimento di 33. Secondo le autorità locali, l’incidente è avvenuto quanto il mezzo è uscito di strada nella provincia di Pataz, cadendo per 100 metri. Sul posto i soccorritori, che stanno ancora lavorando.

