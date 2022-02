L'operazione a Nablus: erano membri delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa

(LaPresse) – L’esercito israeliano ha ucciso in un’operazione sul terreno tre militanti palestinesi a Nablus, in Cisgiordania, ritenuti responsabili di recenti attacchi contro i coloni. Si tratta di Ibrahim al-Nablusi, Adham Mabrouk and Mohammed al-Dakhil, membri delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa, il braccio armato di al-Fatah, definiti “eroici martiri” dall’organizzazione, che ha promesso vendetta. I tre, che si trovavano su un’auto, sono morti dopo uno scontro a fuoco con i militari, che non ha provocato feriti tra le forze di sicurezza israeliane.

