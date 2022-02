A bordo viaggiavano 5 turisti, il pilota e il co-pilota

(LaPresse) Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre trasportava visitatori per un tour delle linee di Nazca e tutte le 7 persone che si trovavano a bordo sono morte. Lo riferiscono le autorità locali. Aero Santos, la società proprietaria dell’aereo, ha riferito che a bordo viaggiavano 5 turisti, il pilota e il co-pilota. Le nazionalità delle vittime al momento non sono note. CREDIT: VR CANAL 21 TV NAZCA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata