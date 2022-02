Secondo il comandante, Mamuka Mamulashvili, fino a 3.000 volontari saranno formati nella capitale

(LaPresse) I componenti di un gruppo paramilitare ucraino hanno iniziato ad addestrare volontari civili a Kiev, in caso di invasione da parte delle forze russe. La Legione georgiana era nata per combattere l’aggressione russa in Ucraina nel 2014, ora comprende persone di varie nazionalità. L’addestramento dei civili si svolge tre giorni alla settimana, per quattro ore. Secondo il comandante, Mamuka Mamulashvili, fino a 3.000 volontari saranno formati nella capitale.

