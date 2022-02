Singapore Airlines introdurrà una rotta diretta regolare da e per Denpasar a Bali a partire dal 16 febbraio

(LaPresse) – L’isola di Bali riapre ai turisti stranieri, con voli internazionali diretti che sono stati riattivati per la prima volta dopo due anni. Ma la quarantena obbligatoria rimane in vigore per tutti i visitatori, anche per i vaccinati che devono farla per cinque giorni. Giovedì Garuda Indonesia, la compagnia aerea statale, ha operato il suo primo volo internazionale in due anni da Tokyo a Bali. Singapore Airlines introdurrà una rotta diretta regolare da e per Denpasar a Bali a partire dal 16 febbraio.

