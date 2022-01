Un bambino di 9 anni colpito e ucciso da un albero

(LaPresse) Parte dell’Inghilterra del Nord e della Scozia sono state colpite da forti venti sabato, per una tempesta rinominata Malik, che ha fatto almeno due vittime. Si tratta di una donna di 60 anni e di un bimbo di 9 anni, rimasti uccisi in due diverse zone. Il piccolo è stato colpito da un albero. Per domenica è stata diramata un’altra allerta per la tempesta Corrie: attesi forti venti.

