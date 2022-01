I venti hanno raggiunto anche i 113 km/h in Massacchusetts

(LaPresse) Una violenta tempesta di neve, con forti venti, ha colpito il Nord-Est degli Stati Uniti sabato. A mezzogiorno del 29 gennaio, più di 45 centimetri di neve erano già caduti sulla costa del New Jersey. A Boston sono attesi oltre 60 centimetri, i venti hanno raggiunto anche i 113 km/h in Massacchusetts. Quasi tutti i voli da New York, Philadelphia e Boston sono stati cancellati, secondo quanto riporta FlightAware.

