Le truppe di Kiev schierate nella regione di Luhansk

(LaPresse) – I militari ucraini nell’est del paese si preparano a una escalation, in vista di un possibile attacco russo. I soldati di Kiev sono in allerta in un avamposto nell’area di Luhansk, controllata dai separatisti pro-Mosca. Il Cremlino ha ammassato circa 100 mila soldati al confine.

