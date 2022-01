Le autorità sconsigliano i movimenti ma sono 260 milioni i cittadini in viaggio

(LaPresse) – I cinesi tornano nelle località d’origine per le vacanze in occasione del Capodanno, come si vede nelle immagini delle stazione di Pechino, nonostante il governo abbia invitato a non muoversi per la pandemia. Dal 17 gennaio sono 260 milioni le persone che si sono messe in viaggio, il 46% in più rispetto all’anno scorso ma sempre con numeri ben più bassi rispetto al pre-Covid.

