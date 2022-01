Il Pontefice sulla crisi tra Kiev e Mosca: "Il bene di tutti sia anteposto agli interessi di parte"

(LaPresse) Nuovo appello di Papa Francesco affinché la crisi ucraina si risolva col dialogo. “Vi invito a pregare per la pace in Ucraina: chiediamo con insistenza al Signore che quella terra possa veder fiorire la fraternità e superare ferite, paure e divisioni”, ha detto il Pontefice al termine dell’udienza generale del mercoledì. “I responsabili in terra – chiede il Santo Padre – facciano prevalere il dialogo e il bene di tutti sia anteposto agli interessi di parte”. “Per favore, mai la guerra!”, ha aggiunto. Francesco ha fatto il suo ingresso nella sala Paolo VI zoppicando in modo evidente: ai fedeli ha spiegato di avere un problema alla gamba destra, precisamente un’infiammazione al legamento del ginocchio.

