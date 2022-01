L'episodio in un nightclub a Sorong, nella provincia di West Papua

(LaPresse) Almeno 19 persone sono morte in un incendio esploso in un nightclub a Sorong, nella provincia indonesiana di West Papua. A innescare il rogo uno scontro tra due gruppi locali: una delle vittime infatti è stata accoltellata mentre le altre 18 sono state uccise dalle fiamme. La polizia sta indagando per capire il motivo che ha innescato lo scontro e verificare se l’incendio sia stato doloso o accidentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata