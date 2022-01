Lo riporta il New York Times (Nyt) citando fonti dell'amministrazione Usa

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando la possibilità di dispiegare diverse migliaia di soldati Usa, come pure navi da guerra e aviazione, nei Paesi Baltici e nell’Europa dell’est. Lo riporta il New York Times (Nyt) citando fonti dell’amministrazione Usa. Secondo la testata, in un incontro avvenuto sabato a Camp David, residenza presidenziale in Maryland, alti funzionari del Pentagono hanno presentato a Biden diverse opzioni, fra cui quella di inviare tra 1.000 e 5mila soldati nei Paesi dell’Est Europa, con la possibilità di aumentare quel numero di dieci volte se la situazione dovesse peggiorare. Le fonti, che hanno parlato a condizione di rimanere anonime, hanno precisato al Nyt che è atteso che Biden prenda una decisione questa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata