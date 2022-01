Incontro a Ginevra tra il segretario di Stato Usa e il ministro degli Esteri russo

A Ginevra in Svizzera è cominciato il colloquio tra il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sulle tensioni legate all’Ucraina e a una possibile azione militare di Mosca. “Questo è un momento critico, non ci aspettiamo di risolvere le nostre divergenze oggi ma spero e mi aspetto che potremo verificare se la via di diplomazia e dialogo resta aperta, ma se questo si dimostrerà impossibile e la Russia deciderà di scegliere l’aggressione all’Ucraina siamo impegnati per una risposta unita, veloce e dura”, ha detto l’esponente dell’amministrazione Biden.

“Non ci aspettiamo svolte dai colloqui con Blinken, ma risposte“, ha dichiarato prima del faccia a faccia il numero uno della diplomazia del Cremlino. “Quando mi ha chiamato al telefono e ha proposto di incontrarci per chiarire più chiaramente le nostre preoccupazioni, l’abbiamo considerata un’idea utile, poiché speriamo che vi aiuti a preparare risposte concrete alle nostre proposte. E a fare le vostre controproposte”, ha aggiunto Lavrov.

