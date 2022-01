Ipanema e Copacabana prese d'assalto dai bagnanti

A Rio de Janeiro in una giornata di sole estivo che ha segnato l’inizio delle vacanze in Brasile le spiagge di Ipanema e Copacabana erano affollate di cittadini giovedì. I carioca non hanno rinunciato al mare nonostante la variante Omicron del Covid sia in forte espansione nella città. Tuttavia il Dipartimento della Salute di Rio fa sapere che il 97.6% della popolazione cittadina sopra i 18 anni ha completato il ciclo vaccinale e il 40% ha già ricevuto la terza dose.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata