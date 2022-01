Decine di arresti effettuati dagli agenti tra membri di gang

(LaPresse) – La polizia ha effettuato un’operazione nella favela Jacarezinho a Rio de Janeiro per riprendere il controllo del quartiere, teatro il maggio scorso di un raid degli agenti, sfociato in sparatorie nelle quali furono uccise 28 persone. L’ingresso delle forze di sicurezza non è stato accompagnato da opposizione violenta degli abitanti. Effettuati decine di arresti tra presunti membri di gang criminali. L’operazione si inserisce nel quadro di un progetto di pacificazione messo in atto dalla polizia della città brasiliana per espellere i cirminali dalle favelas, che ha avuto in buon successo inizialmente ma che poi è stato osteggiato dagli abitanti per il sospetto di abusi da parte delle forze dell’ordine. A Rio circa 1,7 milioni di persone vivono nelle favelas.

