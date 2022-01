Le autorità hanno fatto sapere che è accaduto ad Apiate, vicino Bogoso, città mineraria nel distretto Prestea-Huni Valley

(LaPresse) – Almeno 17 persone sono morte e almeno 57 sono rimaste ferite quando un camion che trasportava esplosivi è esploso a seguito dello scontro con una motocicletta, nel Ghana occidentale. Le autorità hanno fatto sapere che è accaduto ad Apiate, vicino Bogoso, città mineraria nel distretto Prestea-Huni Valley. Il mezzo trasportava esplosivi destinati a una miniera. “È un incidente davvero triste, sfortunato e tragico”, ha detto in un tweet il presidente del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, offrendo “profonde condoglianze alle famiglie dei defunti e augurando ai feriti una pronta guarigione”. L’organizzazione nazionale per la gestione dei disastri sta coordinando gli sforzi per assistere i residenti della città.

