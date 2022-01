I repubblicani americani hanno bloccato in Senato, per la quinta volta in sei mesi, il provvedimento che contiene le norme del Freedom to Vote Act e del John Lewis Voting Rights Advancement Act

(LaPresse) I repubblicani americani hanno bloccato in Senato, per la quinta volta in sei mesi, il provvedimento che contiene le norme del Freedom to Vote Act e del John Lewis Voting Rights Advancement Act, la legge fortemente voluta dal presidente Joe Biden e dai democratici per difendere e rafforzare il diritto di voto. “Si tratta della libertà fondamentale di voto e di quello che dovrebbe essere un accesso illimitato al voto”, ha detto poco prima del voto Kamala Harris che ha poi sottolineato: “io e il presidente non ci arrenderemo su questo tema. Questo è fondamentale per la nostra democrazia e non è negoziabile”.

