Danneggiati diversi altri stabili. Oltre 30 sfollati ma nessun ferito

(LaPresse) Un motel e altri quattro edifici di Salisbury, sulla costa del Massachusetts sono stati distrutti a causa di un incendio alimentato da forti venti. Il rogo al Michael’s Oceanfront Motel, scoppiato poco prima delle 2 del mattino, si è poi diffuso distruggendo altri quattro edifici residenziali e danneggiandone molti altri. Oltre 30 persone sono state sfollate, ma non ci sono stati feriti. I video e le foto della scena mostrano grandi fiamme che bruciano più strutture nella cittadina balneare nord-orientale dello Stato americano, appena a sud del confine con il New Hampshire. Le autorità non hanno ancora determinato come o dove sia iniziato l’incendio. John McGuirk, autore di questo video, ha detto all’emittente WCVB-TV di essersi svegliato con un agente che bussava alla sua porta dicendogli di uscire.

